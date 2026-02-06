Adana\'da Midibüs-Traktör Çarpışması: 7 Yaralı

Adana'da midibüs ile traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 7 tarım işçisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yüreğir ilçesine bağlı Sağdıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçilerini taşıyan midibüs ile traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle boş sulama kanalına düşen midibüste bulunan tarım işçileri yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 1'i ağır 7 yaralıyı ambulanslara hastanelere götürdü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA