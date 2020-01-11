Adana'da otomobil kundaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da otomobil kundaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da otomobil kundaklayan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Adana'da bir otomobili kundaklayan şüpheli tutuklandı.

Adana'da otomobil kundaklayan zanlı tutuklandı, System.String[]

Adana'da bir otomobili kundaklayan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde, Mehmet Ok'a ait otomobilin kundaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelinin kapısını açtığı otomobili içine yanıcı madde dökerek ateşe verdiği, daha sonra sönmemesi için de araca otomobil lastiği bıraktığı belirlendi. Polis, kimliğini tespit ettiği şüpheli S.D'yi, Dedekorkut Mahallesi ara sokaklarında gözaltına aldı.

Araç sahibi Ok, emniyetteki ifadesinde, olaydan bir gün önce hırsızlık amaçlı evine girmek isteyen şüpheli S.D'yi babasına şikayet ettiğini, zanlının intikam almak için aracını kundaklamış olabileceğini söyledi.

Şüpheli S.D. ise Ok'un babasına küfür etmesi nedeniyle tartıştıklarını, bu nedenle aracı kundakladığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aracın kundaklanması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğü, Mehmet Ok, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciyi aşağılayan soruyu soran öğretmenle ilgili soruşturma başlattı
TOGG, yerli otomobilin tasarım hikayesini konu alan belgeseli yayınladı Son dakika: Marmara Bölgesi'nde korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi Sivas'ta beyaz esaret! Bazı noktalarda kar kalınlığı 2 metreye buldu

Son Dakika Haberleri
16:48 Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı - Son Dakika
16:48 Yozgat'ta Termal ve Sağlık Turizmi Çalıştayı yapıldı - Son Dakika
16:48 AFAD, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı. - Son Dakika
16:47 İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM 1 - Son Dakika
16:46 flaş - Son Dakika
16:40 Son dakika: Marmara Bölgesi'nde korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi - Son Dakika
15:40 Sivas'ta beyaz esaret! Bazı noktalarda kar kalınlığı 2 metreye buldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 16:50:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da otomobil kundaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]