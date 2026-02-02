Adana\'da Otoyolda Üzücü Kaza

Adana'da otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken tırın altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu, Tellidere çıkışı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, sabah saatlerinde otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken tırın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza sonucu bölgede trafik yoğunluğu oluştu. - ADANA