Adana'da Otoyolda Üzücü Kaza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Adana'da Otoyolda Üzücü Kaza

Adana\'da Otoyolda Üzücü Kaza
02.02.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da otoyolda karşıdan geçmeye çalışan bir kişi tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

Adana'da otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken tırın altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu, Tellidere çıkışı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, sabah saatlerinde otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken tırın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza sonucu bölgede trafik yoğunluğu oluştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Otoyolda Üzücü Kaza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji’nden açıklama Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji'nden açıklama
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

11:44
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi Mourinho hakemin üzerine yürüdü
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü
11:04
Dünya devinde büyük kriz Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
Dünya devinde büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:34
Nereden nereye Rafael Nadal’ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 11:52:34. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Otoyolda Üzücü Kaza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.