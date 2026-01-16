Adana'da evinde ruhsatsız 4 tabanca ve av tüfeği ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki bir evde ruhsatsız silah bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bunlara ait mühimmat ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan A.Ç., işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?