Adana'da Sel ve Yıkım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Sel ve Yıkım

Adana\'da Sel ve Yıkım
30.01.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sağanak yağış istinat duvarını yıktı, sokaklara su doldu, mezarlıklar sular altında kaldı.

İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Adana'da sağanak nedeniyle Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir evin istinat duvarı yıkıldı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yağmur nedeniyle yumuşayan toprak ve duvarın kaldırılacağı bildirildi.

SU DOLU SOKAKTA LEĞENLE YÜZDÜ

Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'ndeki bir ara sokak da yağmur suyuyla doldu. Mahalleli evlerine dolan suyu tahliye etmek için kendi imkanlarıyla çalışma yaptı. Mahalle sakinlerinden birisi, çocuğunu leğenin içine oturtup, suda yüzdürdü. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan kişi, "Yakup kayığına bindi gidiyor. Yakup, nereye gidiyorsun oğlum? Amcan gile gidiyorsan, selam söyle" dedi.

MEZARLIKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Diğer yandan Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı yağışın ardından sular altında kaldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde; bazı mezarların tamamen suya gömüldüğü görüldü. Saimbeyli-Tufanbeyli kara yoluna da heyelan nedeniyle kaya parçaları düştü. Ekipler, kayaların kaldırılması için çalışma başlattı.

Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI-Ali GÖKDAL/ADANA,

Kaynak: DHA

Hava Durumu, İtfaiye, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Sel ve Yıkım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya’yı alarma geçirdi Yasaklanıyor Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz
Donald Trump Fed’e ateş püskürdü Donald Trump Fed'e ateş püskürdü
Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış
Kağıthane’de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi Kağıthane'de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi

15:19
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
15:01
Kaderin cilvesi Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yeniden eşleşti
Kaderin cilvesi! Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden eşleşti
14:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
14:12
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 15:26:22. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Sel ve Yıkım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.