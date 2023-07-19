Sokakta yürüyen iki arkadaş, silahlı saldırının hedefi oldu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Sokakta yürüyen iki arkadaş, silahlı saldırının hedefi oldu: 1 ölü, 1 yaralı

19.07.2023 08:53

Adana'da kimliği belirsiz bir kişinin sokak ortasında tabancalı saldırısına uğrayan Ekrem İpekten öldü, Ramazan Acar ise yaralandı. Olayın ardından polis, cinayet şüphelisini yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.

Adana'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Ekrem İpekten öldü, Ramazan Acar ise yaralandı. Acar'ın hastanedeki tedavisi devam ederken, İpekten'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SOKAKTA YÜRÜRKEN SALDIRIYA UĞRADILAR

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Ekrem İpekten ve Ramazan Acar, yanlarına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Kurşunların isabet ettiği İpekten ve Acar, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

2 yaralı çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan İpekten, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acar'ın hastanedeki tedavisi devam ederken, İpekten'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
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Ramazan Acar, İncirlik, Sarıçam, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokakta yürüyen iki arkadaş, silahlı saldırının hedefi oldu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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