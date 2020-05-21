Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık Cuma H. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede sanığın avukatı hazır bulundu. Sanık Cuma H. savunmasında emniyetteki ifadesinde ayrıntılı beyanlarda bulunduğunu belirterek, "2015 yılında Suriye'de DEAŞ'a ait örgüt kamplarına gittim. Örgütsel faaliyetlerde 'Ebu Huzeyfe' kod adını kullandım. DEAŞ içinde herkes kod adı kullanıyordu. Örgüte ait kampta 12 gün boyunca askeri eğitim aldım. Tüm bildiklerimi anlattım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı. Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa sundu. Sanık Cuma H'nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alan mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı

Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti

46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı

Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler

Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı

6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu

Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi

Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi

Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?

Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi

Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi