Adana'da Trafik Kavgası: Motosiklet Sürücüsüne Ceza

26.01.2026 18:12
Yol verme tartışması sonrası kaskla cam kıran sürücüye ehliyetine el konularak 2.719 TL ceza kesildi.

Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada kaskla servis aracının camını kıran motosiklet sürücüsünün ehliyetine el konularak, 2 bin 719 lira para cezası uygulandı.

Olay, 2 gün önce merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işçi servisi sürücüsü D.Y. (53) ile motosiklet sürücüsü A.B. (41) arasında yol verme tartışması yaşandı. Servis şoförüne tepki gösteren motosiklet sürücüsü, kaskıyla servisin kapısının camını kırdı. O anlara ait görüntülerin ortaya çıkması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmada motosiklet sürücüsü A.B.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 44/1-B maddesi kapsamında "ehliyeti yanında bulundurmamak" suçundan 2 bin 719 TL idari para cezası uygulanırken, Trafik Kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince sürücü belgesine de el konuldu. Adli yönden de işlem yapılan A.B., adli kontrolle serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Adana, Son Dakika

