Ev ve iş yerinden 14 bin uyuşturucu hap çıktı, 'Kullanmak için satın aldım' dedi

12.12.2025 11:31  Güncelleme: 13:15
Adana'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda, bir kişinin ev ve iş yerinde 14 bin 182 uyuşturucu hap ile 10 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Ö., uyuşturucuları kullanmak için aldığını iddia etti.

Adana'da narkotik polisi, B.Ö.'nün (45) ev ve iş yerinde 14 bin 182 uyuşturucu hap ile 10 gram esrar ele geçirdi. Tutuklanan B.Ö., sorgusunda, "Uyuşturucu satışı yapmıyorum. Evde bulunanları kullanmak için satın aldım" dedi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada B.Ö.'nün kimliğini tespit etti. Ekipler, şüphelinin Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki iş yeri ile Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'ndeki evine eş zamanlı baskın yaptı.

RUHSATSIZ SİLAHLAR DA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda; reçeteye tabi 14 bin 182 uyuşturucu hap, 10 gram esrar ile ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan B.Ö., emniyetteki sorgusunda, "Uyuşturucu satışı yapmıyorum. Evde bulunanları kullanmak için satın aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Adalet Hak Adalet Hak:
    Türkiye narko merkezi olmuş artık, bu halkın gazini alma amacıyla yakalananların medyatik haberlerine inanmıyorum. Kim bilir arkasında kaç ton uyuşturucu Türkiye'ye girdi. Önce bu isin babaları siyasetçileri, mafyaları ve bağlantılarını ortaya dokun. Maalesef diğer haberlerde uyuşturucu kullanan ünlüleri medyaya çıkararak gençleri uyuşturucuya özendiriyorsunuz. 1 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Ev ve iş yerinden 14 bin uyuşturucu hap çıktı, 'Kullanmak için satın aldım' dedi
