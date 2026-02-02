Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Kg Ham Madde Ele Geçirildi

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 kilogram bonzai yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi, yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskında 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 38 paket halinde toplam 446 gram bonzai, 27 kilogram bonzai yapımında kullanılan 36 paket halinde toplam 270 gram ham madde, 111 adet ecstasy, 70 adet senetik ecza ve 2 hassas terazi el geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA