Son Dakika Haberleri: Adana'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Ekim'de merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir evde 7 bin 888 hap ele geçirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında aranan Mehmet Şerif C'nin aynı mahalledeki bir adreste kaldığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

Namık Kemal Mahallesi'nde de sokakta uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen Gökay K, gözaltına alındı.

Mehmet Şerif C. ve Gökay K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mehmet Şerif, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:14 Kaynak: AA
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