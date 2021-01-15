Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 17 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa 17 yıl 3 ay hapis ve 40 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.K. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ikametinde satış amaçlı bulundurulduğu belirlenen sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti. Savcı, H.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.K. ise esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

Suçlamaları kabul etmeyen H.K, "Kimseye uyuşturucu satmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 17 yıl 3 ay hapis ve 40 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.