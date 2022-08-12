Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

12.08.2022 02:07
Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

ADANA'da Veysi İ., boş arazide tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

ADANA'da Veysi İ., boş arazide tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre Veysi İ., Hıdır Ö. ve Alper Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veysi İ., tabancayla kalçasından vurularak yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Veysi İ., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Veysi İ.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


YORUMLAR
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Boş arazide tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vuruldu Boş arazide tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vuruldu Adana'da silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı Adana'da silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı
Kaynak: DHA

Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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