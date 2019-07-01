Adana Demirspor'a Gambiyalı sağ kanat
1 saat önce
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, geçen sezon Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'da forma giyen Gambiyalı sağ kanat oyuncusu Mustapha Carayol ile sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:07 Kaynak: DHA
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor
, geçen sezon Güney Kıbrıs Rum Kesimi
takımlarından Apollon
Limassol'da forma giyen Gambiyalı sağ kanat oyuncusu Mustapha Carayol ile sözleşme imzaladı.
Sezona şampiyonluk hedefiyle başlamak isteyen Adana Demirspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüp Başkanı Murat Sancak, 30 yaşındaki Gambiyalı sağ kanat oyuncusu Mustapha Carayol ile anlaşma sağladı ve Gambiyalı kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
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