Adana Demirspor, Çorum FK'ya 4-1 Mağlup Oldu - Son Dakika
Adana Demirspor, Çorum FK'ya 4-1 Mağlup Oldu

Adana Demirspor, Çorum FK\'ya 4-1 Mağlup Oldu
16.01.2026 22:48
Yardımcı antrenör Fatih Tevek, oyuncularını mücadeleleri için tebrik etti ve rakibi kutladı.

Adana Demirspor'un yardımcı antrenörü Fatih Tevek, Çorum FK maçının ardından, "Üstün bir mücadele sarf ettiler. Bizim çocuklarımızın ayağına sağlık, rakibi de kutlamak gerek" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Çorum FK'ya 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Fatih Tevek, oyuncularını son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadıkları için tebrik etti.

İki takım için de güzel bir maç olduğunu söyleyen Fatih Tevek, "Bizim oyuncularımızı da bugünkü mücadeleden dolayı kutluyorum. Hepsi inanılmaz derecede mücadele etti. Tabii ki bu mücadele doğrultusunda rakip takımı kutlamak gerekiyor. Bugün gençlerimiz son dakikaya kadar oyunu bırakmadılar. Ama gülen taraf yine de biz olduk. Çünkü üstün bir mücadele sarf ettiler. Bizim çocuklarımızın ayağına sağlık, rakibi de kutlamak gerek" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

