Son Dakika Haberleri: Adana Demirspor'da Afjet Afyonspor Hazırlıkları Sürüyor

Adana Demirspor'da Afjet Afyonspor Hazırlıkları Sürüyor

40 dakika önce

Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında 7 Nisan Pazar günü Afjet Afyonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Adana Demirspor'da Afjet Afyonspor Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında 7 Nisan Pazar günü Afjet Afyonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Adana Demirspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma harekeleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışması ve yarı sahada yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Adana Demirspor, hazırlıklarını 25 Mart Pazartesi yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:03 Kaynak: İHA

7 Nisan, Adana Demirspor, Spor
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