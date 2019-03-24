Adana Demirspor'da Afjet Afyonspor Hazırlıkları Sürüyor
40 dakika önce
Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında 7 Nisan Pazar günü Afjet Afyonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Adana Demirspor
, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında 7 Nisan
Pazar günü Afjet Afyonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Adana Demirspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Ümit Özat
yönetiminde başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma harekeleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışması ve yarı sahada yapılan taktik çalışmayla sona erdi.
Adana Demirspor, hazırlıklarını 25 Mart Pazartesi yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:03 Kaynak: İHA
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