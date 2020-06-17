Adana Demirspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Mavi-lacivertlilerin tecrübeli isimleri Erkan Zengin ve Tarık Çamdal , kart cezaları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Adana Demirspor ile Osmanlıspor, pazartesi günü saat 20.00'de, 5 Ocak Fatih Terim Stadı 'nda karşılaşacak.

Akdeniz ekibi, tesislerinde teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde antrenman yaptı.

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor , 22 Haziran Pazartesi günü sahasında Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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