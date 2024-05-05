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Özel halk otobüsün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi 84117 sokakta meydana geldi. İddiaya göre O.Ö.'nin kullandığı 01 J 0305 plakalı özel halk otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan 67 yaşındaki Fadime Günendi'ye çarpıp altına aldı. Kaza sonrası Günendi feci şekilde hayatını kaybetti. Sürücü olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Kazayı duyup olay yerine gelen Günendi'nin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.