Adana'da Sağlık Çalışanlarına Hasta Yakınlarından Saldırı: Hamile Çalışan Düşük Tehlikesi Yaşadı - Son Dakika
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Adana'da Sağlık Çalışanlarına Hasta Yakınlarından Saldırı: Hamile Çalışan Düşük Tehlikesi Yaşadı

Adana\'da Sağlık Çalışanlarına Hasta Yakınlarından Saldırı: Hamile Çalışan Düşük Tehlikesi Yaşadı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kalp krizi ihbarına giden sağlık ekibi, hastanın oğlu tarafından kürekle saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda hamile bir sağlık çalışanı düşük tehlikesi yaşarken, bir diğer çalışan da gözünden yaralandı. Saldırgan kaçarken polisler tarafından aranıyor.

06.05.2024 09:28
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Adana'nın Kozan ilçesinde 112 sağlık ekibi çalışanlarına hasta yakınları kürekle saldırdı. Hamile sağlık çalışanının korkudan düşük riski yaşadığı öğrenilirken, bir sağlık çalışanı da gözünü cam parçası gelmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Kozan'da gece 02.30 sularında Karacaoğlan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kalp krizi ihbarına giden sağlık ekipleriyle hastanın oğlu Y.A. "geç geldiniz" iddiasıyla tartışmaya başladı. Sağlık çalışanları vakaya 5 dakika içinde geldiklerini söyledi. Ancak babası kalp krizi geçiren Y.A. isimli şahıs ambulansla evin önüne gelen sağlık çalışanlarına kürekle saldırarak ambulansın ön camını ardından sağlık çalışanlarının bulunduğu kapıdaki camı kırdı. Araçta bulunan 21 haftalık hamile sağlık çalışanı D.K. yaşadığı korkuyla düşük tehlikesi nedeniyle tedavi altına alınırken diğer kadın sağlık çalışanı H.Ö. saldırı esnasında kırılan camın parçalarının gözüne gelmesi nedeniyle tedavi altına alındı. Saldırgan Y.A. olay yerinden kaçarken polisler her yerde saldırganı arıyor. Kalp krizi geçiren baba ise hayatın kaybetti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Sağlık Çalışanlarına Hasta Yakınlarından Saldırı: Hamile Çalışan Düşük Tehlikesi Yaşadı - Son Dakika

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