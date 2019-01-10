Adana Demirspor, Süleyman Koç'u Transfer Etti
25 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'la yollarını ayıran orta saha oyuncusu Süleyman Koç'u kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'la yollarını ayıran orta saha oyuncusu Süleyman Koç'u kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Süleyman Koç'un 2,5 yıldır Çaykur Rizespor'da forma giydiği ve 61 maça çıktığı belirtildi.
Atılan imzaların ardından Süleyman Koç'un Antalya kampına katılarak çalışmalara başladığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:13 Kaynak: AA
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