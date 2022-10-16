Son dakika haber... Araçla polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Araçla polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı

16.10.2022 15:32

Son dakika haberleri... Adana'da polisin "dur" ihtarına rağmen hafif ticari araçla kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu kaza yapınca yakalandı.

Adana'da polisin "dur" ihtarına rağmen hafif ticari araçla kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu kaza yapınca yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde polis ekipleri, plakasız hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Hafif ticari araçtaki 3 şüpheli ekiplerin "dur" ikazına uymayarak araçla kaçmaya başladı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerinin takibe aldığı şüphelilerin bulunduğu araç, Süleyman Vahit Caddesi'nde bir marketin duvarına çarparak durdu.

Ekipler, kazadan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan H.Ç'yi kovalamaca sonucu, şoför F.M. ile M.T'yi ise olay yerinde yakaladı.

Araçta ve şüphelilerin üst aramasında, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Öte yandan, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan şüphelilerden H.Ç'nin mala zarar verme suçundan aranması bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için polis merkezine götürüldü.

YORUMLAR
500
Eski sevgilisini çocuğunun gözü önünde öldüren zanlı tutuklandı Eski sevgilisini çocuğunun gözü önünde öldüren zanlı tutuklandı Son dakika haber: Kaza yapan otomobil sürücüsü saatler sonra ölü bulundu Son dakika haber: Kaza yapan otomobil sürücüsü saatler sonra ölü bulundu
Kaynak: AA

Adana Yüregir, Tragger, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Araçla polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:40 Beşiktaş tribününden Valerien Ismael'e olay tezahürat: Uyuma, değişiklik yapsana
21:23 Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterini canlandırıyordu! Alpaslan Özmol'un son hali ortaya çıktı
21:19 Beşiktaş'ta üzen sakatlık! Ghezzal maça devam edemedi
21:06 Atakum plajında ölü bulunan genç kızın mektubunda sorumlu 2 şüpheli serbest bırakıldı
20:54 Beşiktaş taraftarı hep bir ağızdan söyledi! Eski hocaları Abdullah Avcı'ya "Yere yatsana" tezahüratı
20:46 Liverpool, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti
20:24 Muğla'da otomobille çarpışan motosikletli kuryenin havaya uçtuğu kaza saniye saniye kaydedildi
20:16 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Birmingham ile karşılaştığı maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı
19:32 HDP'den muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba açıklama!
19:19 Maden şehidi patlamadan 2 saat önce çocuğu ile fotoğraf paylaşmış!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 22:18:55. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Araçla polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement