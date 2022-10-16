Araçta ve şüphelilerin üst aramasında, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Ekipler, kazadan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan H.Ç'yi kovalamaca sonucu, şoför F.M. ile M.T'yi ise olay yerinde yakaladı.

Kaynak: AA

Adana Yüregir, Tragger, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Araçla polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.