Son Dakika Haberleri: Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası

32 dakika önce

Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,10 liradan satıldı.

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Adana Ticaret Borsası'nda, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 9,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Soya fasulyesi Kg 2,10 2,10
Mısır Kg 1,02 1,05
Buğday (düşük vasıflı)

 Kg 1,22 1,22
Mandarin (paketlenmiş) Kg 1,60 1,82
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,00 9,10

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:07 Kaynak: AA

Mısır, Çukurova, Adana, Ekonomi
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