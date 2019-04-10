Adana Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Görevi Devraldı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, görevi devraldıAdana'nın Yüreğir ilçe Belediye Başkanı AK Partili Fatih Kocaispir, görevi önceki başkan Mahmut Çelikcan'dan devraldı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, görevi devraldı



Adana'nın Yüreğir ilçe Belediye Başkanı AK Partili Fatih Kocaispir, görevi önceki başkan Mahmut Çelikcan'dan devraldı.



Yüreğir Belediye Başkanlığı'nda düzenlenen devir teslim törenine Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP yöneticileri ile partililer katıldı. Yüreğir Belediyesi önceki dönem Başkanı Mahmut Çelikcan, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Yüreğir Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını alan Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Fatih Kocaispir'e görevini ve belediye mührünü devretti.



Törende konuşan Çelikcan, 2 dönem boyunca Yüreğir ve Adana'ya hizmet etmenin mutluluğunu taşıdığını belirterek, 'Ayrı bir mutluluğu bugün bu görevi yine arkadaşımız, partilime devretmekten de onur duyuyorum. Yüreğir 10 yılda gerek idari gerek mali açıdan belli noktaya geldi. İnşallah bu bayrağı milletimizin teveccühüyle devrediyorum. İnşallah Fatih kardeşimiz bu bayrağı alıp daha yukarıya götürecek ve kendisi de kendisinden sonra gelen arkadaşlarımıza güzel bir şekilde devredecek ve ülkemize, Yüreğirimiz'e hizmet edecek dedi.



BENİM İÇİN ŞEREF VE SORUMLULUKTUR



Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir ise bir demokrasi şölenine şahitlik edildiğini belirterek şunları söyledi



Büyük bir olgunluk içerisinde 10 yıldır Yüreğir'e hizmet eden Mahmut Çelikcan'ın dediği gibi bu bir bayrak yarışıdır. Bir kardeşi olarak bayrağı bana devrediyor. Bu benim için büyük bir onurdur. Mahmut Çelikcan artık Yüreğir'de bir markadır. Yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine şükranlarımı arz ediyorum. Allah yolunu açık etsin. Bundan sonraki süreçte de kendisinin tecrübelerinden daima istifade edeceğiz ve inşallah bundan sonraki süreçte memleketimize çeşitli kademelerde hizmet etmeye inşallah devam edecek. Bizler de Cumhur İttifakı'nın adayı olarka yola çıkmıştık. Hakikaten milletimizin ortaya koyduğu tercih başımızın tacıdır. Artık bundan sonra sadece Cumhur ittifakının değil tüm Yüreğir'in belediye başkanı olduğumu ifade ettim. Bundan sonra 430 bin Yüreğirli'nin Yüreğir Belediye Başkanı olarak hizmet etmek istiyorum. Bu benim için büyük bir şeref ve sorumluluktur.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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