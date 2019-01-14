Adanalılar Kar Görebilmek İçin 80 Kilometre Mesafe Kat Ediyor

- Adanalılar kar görebilmek için 80 kilometre mesafe kat ediyor Adana'nın yaylası olarak bilinen bin 1300 rakımlı Akçatekir'e akın eden vatandaşlar, hafta sonları mangal ve kar keyfi yapıp eğleniyorADANA - Soğuk ve karlı hava yurt genelinde etkisini gösterirken, Adanalılar kar görebilmek...

- Adanalılar kar görebilmek için 80 kilometre mesafe kat ediyor

Adana'nın yaylası olarak bilinen bin 1300 rakımlı Akçatekir'e akın eden vatandaşlar, hafta sonları mangal ve kar keyfi yapıp eğleniyor



ADANA - Soğuk ve karlı hava yurt genelinde etkisini gösterirken, Adanalılar kar görebilmek için yaklaşık 80 kilometre yol kat ediyor.

Şehir merkezinde yaşayan Adanalılar, kar görebilmek için hafta sonları Toros dağları eteklerinde bulunan yaylalara akın ediyor.

Yaklaşık 80 kilometre mesafede bulunan Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Yaylası'nı tercih eden Adanalılar, mangal ve kar keyfini birlikte yaşıyor. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan bölgede, aileler araçlarını park ettikleri yerde mangal yakıp piknik yaparken çocuklar da buldukları plastik leğen ve benzeri araçların yardımı ile gün boyu karda kayarak eğlendi.

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