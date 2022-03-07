Adapazarı Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Adapazarı Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı

07.03.2022 17:04
Adapazarı Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Adapazarı Belediyesi mart ayı meclis toplantısı, Başkan Mutlu Işıksu başkanlığında gerçekleştirildi.

Adapazarı Belediyesi mart ayı meclis toplantısı, Başkan Mutlu Işıksu başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyenin meclis salonunda yapılan toplantıda, 4 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda konuşan Başkan Işıksu, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Işıksu, bu yıl 13 projenin açılışının gerçekleştirileceğini, 20 projede de ihaleye çıkılacağını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Hepsi bir yana 2 yılı aşkın süredir, geceli gündüzlü çalıştığımız bir mega projemiz var. 6 ayrı projeden oluşuyor. Bu 6 projeyi ayrı proje olarak nitelendirsek, aslında onlar da kendi içlerinde şehrin merkezinde dev projeler olarak nitelendirilebilir. Çok ama çok heyecanlıyız. Kılı kırk yarıyoruz. Daha önce kamuoyunda heyecan uyandırdığımız ve 'Adapazarı'nda Hayat Var' sloganıyla duyurduğumuz bir projemiz var. İstişare ettiğimiz tüm dinamiklerden çok güzel dönüşler aldık.

Üzerine büyük emekler sarf ettiğimiz, gözbebeğimiz diyebileceğimiz bu önemli projede hamdolsun büyük mesafe kat ettik. Allah'ın izniyle bu proje hayat bulduğunda, Adapazarı'mızın sosyal, kültürel, mimari ve ticari kimliği için hep birlikte çok büyük kazanım elde etmiş olacağız. Bu projeden sonra tüm güzellikler, inşallah şehrin her noktasına dalga dalga yayılacak. Çok az kaldı. Önümüzdeki günlerde, tüm kamuoyuna projemizin ayrıntılarını paylaşacağız. Adapazarı'mızda hayatın akışına hep birlikte tarihi mühür vuracağız inşallah."

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Kaynak: AA

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