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Adapazarı Belediyesi şubatta birçok etkinliği sanatseverlerle buluşturacak - Son Dakika

Adapazarı Belediyesi şubatta birçok etkinliği sanatseverlerle buluşturacak

31.01.2022 15:24
Adapazarı Belediyesi şubatta birçok etkinliği sanatseverlerle buluşturacak

Adapazarı Belediyesince, şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında konser, şiir dinletisi, sergi, film gösterimi, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri düzenlenecek.

Adapazarı Belediyesince, şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında konser, şiir dinletisi, sergi, film gösterimi, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hoşneva Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun 2 Şubat Çarşamba günü vereceği konserle başlayacak etkinlikler, Merkez Bilgievi'nde her pazartesi ve çarşamba günü düzenlenecek zeka, mantık ve strateji oyunu atölyeleriyle devam edecek.

Orhangazi Kültür Merkezi'nde çocuklar için "Şaşkın Korsan, Hayaller Ülkesi, Paytak Penguen ve Orman Macerası"; yetişkinler için "Deliriyorum Ben Haberin Olsun, Arf Sabiti" oyunlarının sahne alacağı şubat ayında, şehit Eren Bülbül'ün hikayesini konu alan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi gösterime sunulacak.

Adapazarı Belediyesi Yağcılar Bilgi Evi tarafından hazırlanan "Tuvalimin Renkleri" sergisi, milli karateci Enes Erkan'ın konuk olacağı Aynalıkavak Sohbetleri, büyük şair Sezai Karakoç'un şiirlerinin İbrahim Sadri tarafından seslendirileceği etkinlik de Adapazarlılarla buluşacak.

Yine okul etkinlikleri kapsamında Av. Furkan Özren, Adapazarlı hikayecilerden Kerim Korcan'ı anlatacak, Dr. Serhat Demirel "Ana Dilim Türkçe" başlığıyla öğrencilerle bir araya gelecek. SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Nevzat Mirzeoğlu Kariyer Buluşmaları kapsamında ise "Gençler Soruyor" başlıklı etkinlik yapılacak.

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Adapazarı Belediyesi, Konser, Film, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adapazarı Belediyesi şubatta birçok etkinliği sanatseverlerle buluşturacak - Son Dakika


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