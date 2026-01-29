Adem Köz Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
Adem Köz Yılın Kareleri Oylamasında

Adem Köz Yılın Kareleri Oylamasında
29.01.2026 14:45
Fenerbahçe Üyesi Köz, 2025'in en iyi fotoğraflarını oyladı; oylama 15 Şubat'a kadar sürüyor.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Köz, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Cihad İbrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını oylayan Köz, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" isimli fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde tercihini Ali Atmaca'ya ait "Bir güneş doğuyor" karesinden yana kullanan Köz, "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa Sevinci" isimli fotoğrafını oyladı.

Adem Köz, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar", "Günlük Yaşam" kategorisinde de Lokman Vural Elibol'un "Fener alayı" adlı karelerini tercih etti.

Yarışmada çok güzel ve anlamlı fotoğraflar bulduğunu söyleyen sarı-lacivertli kulübün yöneticisi, oylamaya ilişkin şunları aktardı:

"Çok beğenerek takip ettim ve oyladım. Birden fazla seçenek olsaydı birkaç fotoğrafı daha seçebilirdim ama özellikle spor alanında Euroleague şampiyonluk fotoğrafımızı ve çocuklarla ilgili Gazze'deki fotoğrafları mesaj anlamında çok beğendim. Güzel bir çalışma olmuş, inşallah seçtiklerim kazanır ama bazı fotoğraflara bakınca çekenleri tebrik etmek gerekiyor. Çok orjinal fikirler var içinde, hayırlı olmasını dilerim."

Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adem Köz Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika

