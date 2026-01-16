Aden'e Yeni Askeri Birlikler Gönderildi - Son Dakika
Aden'e Yeni Askeri Birlikler Gönderildi

16.01.2026 20:23
Yemen'de Vatan Kalkanı Güçleri, Aden'e yeni askeri birlikler göndererek güvenlik artırmayı hedefliyor.

Yemen'de hükümete bağlı "Vatan Kalkanı Güçleri", güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesi ve devlet kurumlarının desteklenmesi amacıyla yeni askeri birliklerin geçici başkent Aden'e ulaştığını duyurdu.

Vatan Kalkanı Güçleri'nin Facebook hesabından yapılan videolu paylaşımda, yeni birliklerin "devlet kurumlarında güvenlik ve istikrarı artırma misyonunun bir parçası olarak Aden'e ulaştığı" ifade edildi.

Bu adımın, Başkanlık Konseyi ile hükümetin "güvenliği teşvik etme ve toplumsal barışı koruma" çabalarını desteklemek amacıyla atıldığı kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramevt ve Mehra vilayetlerini ele geçirmişti.

Hükümete bağlı Vatan Kalkanı Güçleri, 8 Ocak'ta ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'de konuşlanmıştı.

Art arda yaşanan askeri ve siyasi gelişmelerin ardından GGK, 9 Ocak'ta kendini feshettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

