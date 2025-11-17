Adıyaman Belediyesi, Depremden Etkilenen Trafik Parkı'nı Yeniledi

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve uzun süre kullanılamayan Trafik Parkı'nı baştan sona yenileyerek, çocuklar için uygulamalı eğitim alanına dönüştürdü. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Adıyaman'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan Trafik Parkı, Başkan Tutdere'nin talimatıyla baştan sona yenilendi. Depremin ardından uzun süre kullanılamayan park, kapsamlı çalışmalarla hem çocukların trafik bilincini uygulamalı olarak geliştirebileceği hem de ailelerin güvenli bir şekilde zaman geçirebileceği modern bir sosyal alana dönüştürüldü.

Aydınlatma sistemleri güçlendirildi

Ekim ayında tadilat çalışmalarına başlanan ve toplam 5 bin 39 metrekare alana sahip parkta; trafik eğitim pisti, yürüyüş ve dinlenme alanları, betonarme yapılar ile yeşil alan düzenlemeleri yapıldı. Park, görsel açıdan estetik, fonksiyonel ve güvenli bir yaşam alanı sunacak şekilde tasarlandı. Özellikle kadın ve çocukların gece saatlerinde de güvenle kullanabilmesi amacıyla aydınlatma sistemleri güçlendirildi, açık alan tasarımlarında güvenlik kriterleri önceliklendirildi.

"Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Sosyal alanları iyileştirerek depremin izlerini silmek istediklerini dile getiren Tutdere, "Cumhuriyet Mahallesi Trafik Eğitim Parkımız, depremin ardından en fazla zarar gören sosyal alanlarımızdan biriydi. Çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği ve trafik bilincini küçük yaşlarda kazanabileceği bu alanı yeniden canlandırmak bizim için çok önemliydi. Yapılan kapsamlı yenileme çalışmalarıyla parkımızı modern, güvenli ve işlevsel hale getirdik. Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.