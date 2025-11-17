Adıyaman Belediyesi, Depremden Etkilenen Trafik Parkı'nı Yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adıyaman Belediyesi, Depremden Etkilenen Trafik Parkı'nı Yeniledi

17.11.2025 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Trafik Parkı'nı modern bir sosyal alan haline getirerek çocuklar için uygulamalı eğitim alanı oluşturdu. Belediye Başkanı Tutdere, şehri yeniden ayağa kaldırma çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve uzun süre kullanılamayan Trafik Parkı'nı baştan sona yenileyerek, çocuklar için uygulamalı eğitim alanına dönüştürdü. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Adıyaman'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan Trafik Parkı, Başkan Tutdere'nin talimatıyla baştan sona yenilendi. Depremin ardından uzun süre kullanılamayan park, kapsamlı çalışmalarla hem çocukların trafik bilincini uygulamalı olarak geliştirebileceği hem de ailelerin güvenli bir şekilde zaman geçirebileceği modern bir sosyal alana dönüştürüldü.

Aydınlatma sistemleri güçlendirildi

Ekim ayında tadilat çalışmalarına başlanan ve toplam 5 bin 39 metrekare alana sahip parkta; trafik eğitim pisti, yürüyüş ve dinlenme alanları, betonarme yapılar ile yeşil alan düzenlemeleri yapıldı. Park, görsel açıdan estetik, fonksiyonel ve güvenli bir yaşam alanı sunacak şekilde tasarlandı. Özellikle kadın ve çocukların gece saatlerinde de güvenle kullanabilmesi amacıyla aydınlatma sistemleri güçlendirildi, açık alan tasarımlarında güvenlik kriterleri önceliklendirildi.

"Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Sosyal alanları iyileştirerek depremin izlerini silmek istediklerini dile getiren Tutdere, "Cumhuriyet Mahallesi Trafik Eğitim Parkımız, depremin ardından en fazla zarar gören sosyal alanlarımızdan biriydi. Çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği ve trafik bilincini küçük yaşlarda kazanabileceği bu alanı yeniden canlandırmak bizim için çok önemliydi. Yapılan kapsamlı yenileme çalışmalarıyla parkımızı modern, güvenli ve işlevsel hale getirdik. Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Adıyaman Belediyesi, Yerel Haberler, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman Belediyesi, Depremden Etkilenen Trafik Parkı'nı Yeniledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Et ve Süt Kurumu’ndan canlı hayvan ve karkas alım iddialarına yanıt Et ve Süt Kurumu'ndan canlı hayvan ve karkas alım iddialarına yanıt
Bir işçiye mezar olan faciada kritik isimler için tutuklama talebi Bir işçiye mezar olan faciada kritik isimler için tutuklama talebi
Suriye’de ortalık karıştı YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor
Yaşlı kadının Kabe’deki rezilliğine ortak oldu Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Liverpool’un hedefi Wilfried Singo Tarihi bonservisi gözden çıkardılar Liverpool'un hedefi Wilfried Singo! Tarihi bonservisi gözden çıkardılar
İsrail ateşkese rağmen saldırdı İsrail ateşkese rağmen saldırdı

15:31
Bunu da gördük ’Kızılay’ tabelası akımı sırasında kişi bıçaklandı
Bunu da gördük! 'Kızılay' tabelası akımı sırasında kişi bıçaklandı
15:28
Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame kabul edildi Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet istendi
Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame kabul edildi! Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet istendi
15:23
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya’dan özür açıklaması
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya'dan özür açıklaması
14:43
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
14:30
Olay yaratan “Otel odası“ iddiası Nagehan Alçı, iddialar için sessizliğini bozdu
Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, iddialar için sessizliğini bozdu
14:17
Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken tavır İmamoğlu’nu ziyarette pas geçti
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 15:40:48. #7.11#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediyesi, Depremden Etkilenen Trafik Parkı'nı Yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.