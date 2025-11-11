Adıyaman Belediyesi'nden Örenli Mahallesi'ne Asfalt Müjdesi

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, bugüne kadar asfaltla buluşmayan Örenli Mahallesi Gebeli Küme Evleri bölgesinde kapsamlı bir altyapı yenileme çalışması gerçekleştirerek, vatandaşların uzun yıllardır beklediği hizmeti hayata geçirdi.

Yıllardır bozuk durumda olan ve tehlike oluşturan yol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla tamamen yenilendi. Altyapı çalışmaları tamamlanan Örenli Mahallesi Gebeli Küme Evleri bölgesinde, 2 bin 700 metrelik sıcak asfalt serimi yapılarak ulaşım güvenli ve konforlu hale getirildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölge halkıyla bir araya gelen Tutdere, hizmetin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Merkezde ne varsa, kırsalda da o olacak"

"Örenli Mahallemizin Gebeli Evleri mevkii uzun yıllar kamu hizmetlerinden mahrum kalmış bir bölgeydi. Göreve geldiğimizde, 'Merkezde ne varsa, kenar mahallelerde de o olacak' demiştik. Bugün bu sözümüzü bir kez daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mahallemizin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını tamamen yeniledik. Şimdi de 2 bin 700 metrelik yolun sıcak asfaltını tamamladık. Gebeli Mahallemiz ilk kez sıcak asfaltla buluştu. Mahallemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Tutdere, "Adıyaman'ın her köşesine eşit hizmet götürmeye devam ediyoruz" sözleriyle, kırsal mahallelerde yürütülen yol ve altyapı çalışmalarının artarak süreceğini belirtti.