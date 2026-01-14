Adıyaman\'da Eğitime Kar Tatili

ADIYAMAN'ın Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği, ayrıca kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı duyuruldu. Açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda ilçelerimizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle, öğrencilerimizin can ve ulaşım güvenliği göz önünde bulundurularak; Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçemizin genelinde 14 Ocak 2026 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, söz konusu ilçelerimizde kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.