ADIYAMAN'DA HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SOPALI KAVGA: 3 YARALI - Son Dakika
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ADIYAMAN'DA HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SOPALI KAVGA: 3 YARALI

14.06.2022 01:21
ADIYAMAN'DA HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SOPALI KAVGA: 3 YARALI

ADIYAMAN'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında  çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kavga, gece saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede  büyüyerek sopalı kavgaya dönüşürken, ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken yaralanan 3 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

ADIYAMAN'DA HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SOPALI KAVGA: 3 YARALI
ADIYAMAN'DA HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SOPALI KAVGA: 3 YARALI
ADIYAMAN'DA HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SOPALI KAVGA: 3 YARALI
ADIYAMAN'DA HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SOPALI KAVGA: 3 YARALI
ADIYAMAN'DA HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SOPALI KAVGA: 3 YARALI
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADIYAMAN'DA HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SOPALI KAVGA: 3 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: ADIYAMAN'DA HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SOPALI KAVGA: 3 YARALI - Son Dakika
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