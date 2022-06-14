ADIYAMAN'DA HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SOPALI KAVGA: 3 YARALI

ADIYAMAN'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kavga, gece saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek sopalı kavgaya dönüşürken, ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga sonlandırılırken yaralanan 3 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.