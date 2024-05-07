İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu

Geniş Video İzle

İstanbul Eyüpsultan'da Irak asıllı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu öğrenci, okuduğu özel liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla vurdu. Saldırı sonucu ağır yaralanan okul müdürü hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 4 okul öğrencisi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

07.05.2024 13:33  Güncelleme: 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da yabancı uyruklu öğrenci, liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahla 5 el ateş etti. Odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan okul müdürü hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

YAŞADIĞI SORUNLAR NEDENİYLE OKULDAN ATILDI

Olay, saat 10.00 sıralarında Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan'la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı.

5 EL ATEŞ EDEREK AĞIR YARALADI

Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan'ın odasına girdi. Yanında getirdiği silahı belinden çıkararak okul müdürünü hedef alan Y.K., 5 el ateş ederek İbrahim Oktugan'ı ağır şekilde yaraladı.

İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, okul müdürünü silahla vurdu

ÖĞRENCİLER PANİKLE DIŞARI KAÇTI

Gerçekleşen olayın ardından Y.K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan öğrenci ve öğretmenler panik halinde sınıflarından dışarı çıktı. Odaya gelen öğretmenler, okul müdürünü kanlar içinde yerde gördü ve bunun üzerine polis ekiplerine haber verdi.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, 4 okul öğrencisi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İstanbul\'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu
Kaynak: İHA

Eyüpsultan, İstanbul, Irak, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmetali Karatay: Yabancı uyruklu derken Danimarkalımı İngilizmi 5 5 Yanıtla
    Mustafa Bulut: haberi okursan Iraklı diye yazildığını görürsün. 4 0 YoH null: ıraklı yabanci uyruklu 2 0
  • Harun Çelik: Din kardeşlerimiz hayırlı işler 0 0 Yanıtla
  • Ender seker: 70 milleti topladılar ülkeye daha iyi günler 0 0 Yanıtla

13:59 Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon 1’i avukat 9 kişi tutuklandı Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı
13:51 İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem, CHP’ye katıldı Rozetini bizzat Özgür Özel taktı İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem, CHP'ye katıldı! Rozetini bizzat Özgür Özel taktı
13:34 İstanbul’da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
14:16 Ricardo Quaresma’dan çok konuşulacak itiraflar Ricardo Quaresma'dan çok konuşulacak itiraflar
14:06 Ölü amcasını bankaya götürüp kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu Ölü amcasını bankaya götürüp kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu
13:43 Fenerbahçe nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
13:33 Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı
12:49 Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti Gözler yapılacak açıklamada Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada
12:47 İzinsiz oturduğu dairenin tahliyesine karşı çıkan şahıs binayı benzin döküp ateşe verdi İzinsiz oturduğu dairenin tahliyesine karşı çıkan şahıs binayı benzin döküp ateşe verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 14:30:07. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement