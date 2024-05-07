Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da haklarında soruşturma açılan veya yargılanan kişileri, adliye ile bağlantıları bulunduğunu, tahliye veya beraat ettireceklerini söyleyip paralarını alarak dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. Baskınlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden aralarında 1 avukatın da olduğu 9 kişi tutuklandı.

07.05.2024 13:58  Güncelleme: 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da yargıda görevli kişilerin adını ve nüfuzunu kullanarak tahliye veya beraat vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon düzenlendi. 20 kişilik şebekede yer alan 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TAHLİYE YA DA BERAAT" VAADİYLE DOLANDIRDILAR

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs'ta, haklarında soruşturma açılan veya yargılanan kişileri, Diyarbakır Adliyesi ile bağlantıları olduğunu, tahliye ya da beraat ettireceklerini söyleyip para alarak dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Vatandaşları cezaevinden tahliye vaadiyle dolandırdılar! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA KISKIVRAK YAKALANDILAR

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında avukatların da bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 20 cep telefonu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Vatandaşları cezaevinden tahliye vaadiyle dolandırdılar! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı

9 KİŞİ TUTUKLANDI, 5 FİRARİ ARANIYOR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında 1 avukatın da olduğu 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Güveni kötüye kullanma', 'Tehdit ve kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğerleri ise 6'sı adli kontrol olmak üzere serbest bırakıldı. 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Vatandaşları cezaevinden tahliye vaadiyle dolandırdılar! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı
Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon! 1\'i avukat 9 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

Diyarbakır, Operasyon, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon 1’i avukat 9 kişi tutuklandı Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı
13:51 İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem, CHP’ye katıldı Rozetini bizzat Özgür Özel taktı İYİ Parti'den istifa eden Bahadır Erdem, CHP'ye katıldı! Rozetini bizzat Özgür Özel taktı
13:34 İstanbul’da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
14:16 Ricardo Quaresma’dan çok konuşulacak itiraflar Ricardo Quaresma'dan çok konuşulacak itiraflar
14:06 Ölü amcasını bankaya götürüp kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu Ölü amcasını bankaya götürüp kredi çekmeye çalışan kadın ilk kez konuştu
13:43 Fenerbahçe nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
13:33 Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı
12:49 Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti Gözler yapılacak açıklamada Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada
12:47 İzinsiz oturduğu dairenin tahliyesine karşı çıkan şahıs binayı benzin döküp ateşe verdi İzinsiz oturduğu dairenin tahliyesine karşı çıkan şahıs binayı benzin döküp ateşe verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 14:33:49. #1.12#
SON DAKİKA: Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement