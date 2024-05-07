Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı - Son Dakika
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Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı

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Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törende yemin ederek beşinci kez Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı görevine resmen başladı. Putin, yaptığı konuşmada, Rus halkının çıkarlarının ve güvenliğinin kendisi için her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, ülkenin rotasının doğru olduğunu teyit ettiğini belirtti. Ayrıca Putin, diğer ülkelerle iyi ilişkileri güçlendirmeye açık olduklarını ve batılı devletlerle diyalogdan vazgeçmediklerini ifade etti. Putin, 6 yıl daha görev yapacak.

07.05.2024 13:33  Güncelleme: 14:16
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Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törende yemin ederek beşinci kez Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı görevine resmen başladı.
Rusya Devlet Başkanlığı yemin törenine, Federasyon Meclisi, Duma ve Anayasa Mahkemesi üyeleri, basın mensupları ve vatandaşların da aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin 600 davetli katıldı. Rus televizyon kanallarının canlı yayınla verdiği törende Putin, Rusya Anayasası kitapçığı üzerine elini koyarak yemin etti.

1 DAKİKADA 66 BASAMAK ÇIKTI

71 yaşındaki Putin'in kırmızı halıda yürürken 1 dakikada 66 basamak çıktığı güçlü ve yorulmayan videosu Yemin töreninden paylaşılan video "propaganda videosu" olarak yorumladı. Rusya'nın sosyal medyaya servis ettiği bu videodaki Putin görüntüsü, 81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'la kıyaslandı. Biden son dönemde sık sık düştüğü ve güçsüz göründüğü videolarla gündeme gelmişti.

Putin, törende yaptığı konuşmada, kendisini tekrar seçen vatandaşlara teşekkür ederek, Rus halkının çıkarlarının ve güvenliğinin kendisi için her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

"CİDDİ ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Rus vatandaşları, ülkenin rotasının doğru olduğunu teyit etti. Bu, ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğumuz anda büyük önem taşıyor." diyen Putin, şöyle devam etti:

"Bu zor dönüm noktasını gururla aşacağımızdan, daha da güçleneceğimizden ve kalkınmayla ilgili hedefleri gerçekleştirme yönündeki uzun vadeli planları ve büyük ölçekli projeleri mutlaka hayata geçireceğimizden eminim. İnsanların korunması öncelikli. Yüzlerce yıllık aile değerlerine ve geleneklerine verilen desteğin, kamusal ve dini birlikleri, siyasi partileri ve hükümetin her kademesini birleştirmeye devam edeceğinden eminim."

Birçok ülkeyle iyi ilişki kurma niyetinde olduklarını belirten Putin, şunları kaydetti:

"Rusya'yı güvenilir ve dürüst bir ortak olarak gören tüm ülkelerle iyi ilişkileri güçlendirmeye açık olduk ve açık olacağız. Bu ülkeler, gerçekten de küresel çoğunluğu oluşturuyor. Batılı devletlerle diyalogdan vazgeçmiyoruz. Onlar, ileride de Rusya'nın gelişimini engellemeye, saldırganlık siyasetini sürdürmeye, ülkemiz üzerinde yıllardır durmayan baskıya devam mı edecek, yoksa işbirliği ve barışa giden yolu mu arayacak? Seçim onların."

6 YIL DAHA GÖREV YAPACAK

Çok kutuplu dünya düzeninin, eşit ve bölünmez güvenlik sisteminin oluşturulması yönündeki çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Putin, bu nedenle ülkesinin, sosyal ve siyasi sisteminin her türlü zorluk ve tehditlerine karşı güçlü olması gerektiğini vurguladı.

Putin'in yemin törenine, Türkiye'yi temsilen Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç katıldı. Yemin töreninin ardından 30 pare top atışı yapıldı. Putin, Rusya Devlet Başkanlığı Alayının geçidini takip etti ve ardından Kremlin'deki Blagoveşçenskiy Katedrali'ndeki geleneksel ayine katıldı.

Rusya'da martta yapılan devlet başkanı seçiminde yüzde 77,49 katılımla oyların yüzde 87,28'ini alan Putin, 6 yıl daha görevde kalacak.

Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vladimir Putin, beşinci kez Rusya Devlet Başkanlığı görevine başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sami Göksu: Yolun bahtın açık olsun sayın lider putin 2 0 Yanıtla

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