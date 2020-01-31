Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişiden 1'i öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişiden 1'i öldü - Son Dakika

Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişiden 1'i öldü

6 saat önce

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişiden 1'i öldü, System.String[]

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde 2 gündür etkisini sürdüren fırtına nedeniyle çok sayıda karbonmonoksit gazından zehirlenme yaşandı.

Kahta ilçesine bağlı Kuştepe köyünde sobadan sızan gazdan zehirlenen Servet Özer (37) ailesinin haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Özer, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan il ve merkeze bağlı köylerde sobadan sızan gazdan zehirlenen Serap Yetgin (17), Birnaz Avcı (44), Yaşar Ayik (46), Gülçin Cengiz (26), Gülten Çetin (60), Abdullah Çetin (66) ve Aysel Delikanlı (27) Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanelere kaldırılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:52 Kaynak: AA
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