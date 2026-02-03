Adıyaman'da Motosiklet Kamyonetle Çarpıştı - Son Dakika
Adıyaman'da Motosiklet Kamyonetle Çarpıştı

03.02.2026 11:48
Motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde Serkan A., idaresindeki 02 AGF 862 plakalı motosiklet ile 23 BY 127 plakalı kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Serkan A., ile motosiklette bulunan Muhammed Tarık D., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

