Adıyaman\'da Motosiklet Kazası: 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Adıyaman'da, motosikletin çarptığı küçük çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Ömer Ö'ye, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir motosiklet çarptı. Kazanın şiddetiyle Ömer Ö'ye yaralanırken motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN