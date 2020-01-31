Adıyaman'da Roma dönemine ait dini ayin yapılan alan bulundu - Son Dakika
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Adıyaman'da Roma dönemine ait dini ayin yapılan alan bulundu

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Narince beldesi Aydınpınar köyü sınırları içerisindeki dağlık alanda Roma dönemine ait dini ayin yapıldığı düşünülen yerleşim alanı tespit edildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Narince beldesi Aydınpınar köyü sınırları içerisindeki dağlık alanda Roma dönemine ait dini ayin yapıldığı düşünülen yerleşim alanı tespit edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerinin bölgede incelemelerde bulunduğu ve hazırladıkları raporu gerekli çalışmaların başlatılabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığına sunacağı öğrenildi.

Tarihi yerleşim yerinde kireç taşı kayaların oyulduğu ve odalara dönüştürüldüğü görülüyor. Ekiplerin incelemesinde kaya odalarının içinde aedikula olduğu belirtildi. Yer yer tahribata uğrayan alanda mimari yapı olarak temel kalıntıların varlığı gözleniyor.

Yaklaşık 5 hektar olan alanda kireçtaşından yapılmış sunak ve kilise kalıntısının var olduğu ve dini ayinlerin yapıldığı düşünülüyor.

Adıyaman İl Kültür Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Alkan, köylülerin hayvanlarını otlatırken tarihi mekanla tesadüfen karşılaştığını ifade ederek, "Araçla belli bir yere kadar geldik. Daha sonra yaklaşık 3 kilometre yürüyerek söz konusu alana vardık. En çok dikkatimi çeken nokta ise 1800 rakımlık alanda Kapadokya mimari tarzında bir yapının olmasıydı." diye konuştu.

Adıyaman'da Roma dönemine ait dini ayin yapılan alan bulundu

Adıyaman, Kahta, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:17 Kaynak: AA
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