Adıyaman'da 'Selamlaşıyor' Etkinliği

12.01.2026 15:33
Öğrenciler, nezaket değerlerini öğrenmek için esnafı ziyaret etti.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası kapsamında "Adıyaman selamlaşıyor" etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda planlanan etkinlik il genelindeki tüm okullarda uygulandı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezindeki esnafları ziyaret ederek, selamlaşma, nezaket, saygı ve gönül dili gibi kültürün temel değerlerini günlük yaşamın içinde deneyimleyerek öğrenme imkanı buldu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öngördüğü anlayış çerçevesinde öğrencilerin yalnızca akademik başarıyla değil; ahlaki, kültürel ve sosyal yönleriyle de bütüncül bir şekilde yetiştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Bu doğrultuda düzenlenen etkinlikle, toplumsal bağların güçlendirilmesi, kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılması ve öğrencilerin yaşadıkları çevreyle sağlıklı iletişim kurmalarının amaçlandığı ifade edildi.

Öğrenciler ziyaret ettikleri esnaflarla selamlaşarak onlara kolaylıklar dileyerek bol kazanç temennisinde bulundu. - ADIYAMAN

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.