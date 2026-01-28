Adıyaman\'da Su Samuru Görüntülendi

Adıyaman'da, yol ortasında su samuru görüntülendi.
Adıyaman merkeze bağlı Akpınar Köyünde aracıyla ilerleyen Murat Kurtuluş isimli vatandaş, su samuruyla denk geldi. Su samuruyla karşılaşan Kurtuluş, su samurunu cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre su samurunu aracıyla takip eden Kurtuluş, su samurunun bir süre sonra karanlıkta gözlerden kaybolduğunu söyledi. - ADIYAMAN
