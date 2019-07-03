Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
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Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

31 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Erkan Soylu idaresindeki 42 ESC 02 plakalı otomobil ile Mustafa Çelenk idaresindeki 02 AAE 671 plakalı motosiklet Kahta Siverek kara yolu öğretmenevi kavşağında çarpıştı.
Kazada iki sürücü ile motosiklette yolcu konumunda bulunan Cemal Delikanlı yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:12 Kaynak: AA
Adıyaman, Kahta, Güncel
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