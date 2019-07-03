Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
31 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:12 Kaynak: AA
'ın Kahta
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Erkan Soylu idaresindeki 42 ESC 02 plakalı otomobil ile Mustafa Çelenk
idaresindeki 02 AAE 671 plakalı motosiklet Kahta Siverek
kara yolu öğretmenevi kavşağında çarpıştı.
Kazada iki sürücü ile motosiklette yolcu konumunda bulunan Cemal Delikanlı yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Pamela Anderson, futbolcu sevgilisi Adil Rami'nin elini çatlayana kadar ezdiğini söyledi
Nihal Olçok'tan A Habere tepki: Korkma "darbe" de sayın sunucu
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim problemiyle ilgili bakanlıktan açıklama geldi