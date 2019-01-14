Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Yol Çöktü

Adıyaman'da Yol Çöktü

1 saat önce

Adıyaman'da yol çöktüADIYAMAN - Adıyaman kent merkezinde cadde üzerindeki bir otomobilin gireceği büyüklükte bir çukur oluştu.

Adıyaman'da yol çöktü

ADIYAMAN - Adıyaman kent merkezinde cadde üzerindeki bir otomobilin gireceği büyüklükte bir çukur oluştu.
Olay, Adıyaman Sıratut Mahallesi, Harıkçı Caddesine çıkan ara sokakta meydana geldi. Mahalle sakinleri sokakta ki 5-6 adet kilitli taşın düştüğünü ve bir çukur oluştuğunu fark etti.
Mahalle sakinleri kendi imkanları ile caddeyi trafiğe kapatarak, çukurun etrafına sandalye ve masalar ile kapattı. Mahalle sakinleri açılan delikten baktıklarında yerin altında büyük bir çukur olduğunu fark etti. Çukurun yaklaşık 2 haftadan beri etkili olan yoğun yağışlarda sokak içerisinden geçen alt yapıdan taşan suyun neden olduğu öğrenildi.
Mahalle sakinleri durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri açılan çukura yaklaşık traktör römorkuyla çukura dolgu maddesi dolduruldu.
Mahalle sakinleri çukuru ilk fark ettiklerinde çok korktuklarını ve durumu yetkililere bildirdiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:55 Kaynak: İHA

Çukur, Adıyaman, 3. Sayfa
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