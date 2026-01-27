Adliyede Güvenlik Görevlisine Darp

Şırnak'ın İdil ilçesinde ifade vermek için geldikleri adliyede, kendilerine yardımcı olmaya çalışan güvenlik görevlisini darp eden 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre 23 Ocak'ta İdil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye gelen D.Ö., F.T. ve C.A., bina girişinde kendilerini yönlendirmek isteyen özel güvenlik görevlisi M.B. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma arbedeye dönüştü. Üç şüpheli, görevini yapan M.B.'yi darp ederek yaraladı. Olayın ardından yaralı güvenlik görevlisi, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganlar, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık sorgularından sonra "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. İdil Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan D.Ö., F.T. ve C.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İdil Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. - ŞIRNAK