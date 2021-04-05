Adliyeden firar girişimine yardım eden 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adliyeden firar girişimine yardım eden 2 şüpheli yakalandı

05.04.2021 18:45
Adliyeden firar girişimine yardım eden 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, dün, elleri kelepçeli olarak getirildiği adliyeden kaçan ve 'dur' ihtarına uymayınca polis tarafından bacaklarından vurularak etkisiz hale getirilen E.A.'nın firar girişimine yardım ettikleri belirlenen 2 kişi, saklandıkları evlerde yakalandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, dün, elleri kelepçeli olarak getirildiği adliyeden kaçan ve 'dur' ihtarına uymayınca polis tarafından bacaklarından vurularak etkisiz hale getirilen E.A.'nın firar girişimine yardım ettikleri belirlenen 2 kişi, saklandıkları evlerde yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan E.A., polis tarafından gözaltına alınıp, dün saat 17.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Elleri kelepçeli olarak adliye önünde ekip otosundan indirilen E.A., polislerle tartıştı. Çıkan arbedeye şüpheliyle bağlantılı olduğu ileri sürülen bazı kişiler de karıştı. Bu sırada yaşanan kargaşadan faydalanan E.A., kelepçeli olarak kaçıp, adliye önünde kendisini bekleyen 35 AID 817 plakalı otomobile bindi. Polis, hızla kaçmaya başlayan şüphelilerin peşine düştü. Şüpheliler, yaklaşık 200 metre uzaklaştıkları sırada İslam Kerimov Caddesi'nde bir ağaca çarptı. Otomobilin ön kısmında hasar meydana gelirken E.A ve beraberindekiler araçtan inip, yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Polis, çevreyi ablukaya alıp, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüpheli E.A.'nın adliyeye yakın bir bölgede bulunan sanayi sitesinde saklandığı belirlendi. Bunun üzerine burada yoğunlaşan polis ekipleri, kendilerini fark edince bulunduğu yerden çıkıp kaçmaya çalışan E.A.'ya, birkaç kez 'dur' ihtarında bulundu. Ancak E.A., ihtara uymayıp, kaçmayı sürdürünce ateş eden polis ekipleri tarafından bacaklarından vurularak, etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan E.A., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. E.A.'nın kaçmasına yardımcı olan yanındaki diğer kişiler ise bulunamadı.

E.A.'nın hastanedeki tedavisi sürerken, kaçmaya çalışmasına yardımcı oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden E.A.'nın kaçışına yardımcı olan şüphelilerin K.V. ve H.K. olduğu tespit edildi. İki şüpheli, saklandıkları evlerde bugün yakalanıp, gözaltına alındı. 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Adliyeden firar girişimine yardım eden 2 şüpheli yakalandı
Adliyeden firar girişimine yardım eden 2 şüpheli yakalandı
Adliyeden firar girişimine yardım eden 2 şüpheli yakalandı
Adliyeden firar girişimine yardım eden 2 şüpheli yakalandı
Adliyeden firar girişimine yardım eden 2 şüpheli yakalandı

Münir Karaloğlu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adliyeden firar girişimine yardım eden 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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