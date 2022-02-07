Adnan Menderes Demokrasi Müzesi 20 günde 10 binden fazla ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece bir liderin geçmiş olsun mesajına teşekkür etmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni açılışının üzerinden 20 geçmesine karşın 10 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Resmi açılışı 15 Ocak'ta yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, merhum Menderes'in doğup büyüdüğü Çakırbeyli Mahallesi'nin girişinde yer alıyor.

Menderes'in çok sevdiği Çine Çayı'nın kenarına 90 dönümlük alan içerisinde inşa edilen müzenin kapısının önünde ziyaretçileri, merhum Başbakanın o dönem kullandığı makam arabası ve çiftliğinde kullandığı traktörü karşılıyor.

Müzede Menderes'e ait kişisel eşyalar, 1950 yılına ait seçim sandığı, döneme ait fotoğraflar, gazete ve dergi kupürleri, Menderes'in İstiklal Madalyası, ilk kez milletvekili seçildiği güne ait anonsun yapıldığı eski bir radyo ve köylüye bağışladığı toprakların tapusu gibi eserler sergileniyor.

Ziyaretçilerini 72 yıl öncesine götüren müzenin çevresinde yer alan Adnan Menderes Camisi, Çine Çayı'nın üzerindeki Roma dönemine ait tarihi köprü ve yel değirmenleri de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Özellikle hafta sonu çok yoğun oluyor"

Müze Müdürü Özay Özhan, AA muhabirine, 800 metrekarelik alanı kapsayan 3 katlı müzeye açıldığı günden itibaren çok yoğun ziyaretçi geldiğini söyledi.

Türkiye'nin farklı illerinden misafirleri ağırladıklarını aktaran Özhan, "Müzeye giriş ücretsiz. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Açıldığımız günden beri gerçekten çok yoğun bir ilgi var. Çok memnunuz. Başta sayın valimiz olmak üzere tüm arkadaşlarımızla hizmete hazırız. Buraya gelen ziyaretçilerin duygulanmasından dolayı bizler de duygusal anlar yaşıyoruz. 15 Ocak'tan itibaren 10 bini geçkin ziyaretçimizi ağırladık." dedi.

Müzede uzman olarak görev yapan ve ziyaretçilere rehberlik eden Bircan Kayacan ise şunları kaydetti:

"Gelenler duygulu anlar yaşayıp ağlayarak çıkıyorlar. Menderes'in gerçek yaşam öyküsünden ve Türkiye'de yapmış olduğu icraatlarından bahsediyoruz. Herkes çok memnun. 'Gerçek Menderes'i şimdi tanıdık.' diyorlar. Türkiye'nin 7 farklı bölgesinden ziyaretçilerimizi müzemizde ağırlıyoruz. Özellikle hafta sonu çok yoğun oluyor." diye konuştu.

"Yalın ayak gezdiğim günleri hatırladım"

Niğde'den gelen ve ziyaret esnasında gözyaşı döken Şinasi Oral (79), "O dönemler 7 yaşındaydım. Rahmetli seçimi kazanmıştı. 'Kurtulduk.' diye konuşulduğunu dün gibi hatırlıyoruz. Bu müzeyi de yapanlardan Allah razı olsun. Yalın ayak gezdiğim günleri hatırladım. Bugün bile rahmetliyi anlamayan zihniyetler var. Onlara Allah yardım etsin." ifadelerini kullandı.

Eşi Sebahat Oral (72), müzeden çok etkilendiğini adeta o dönemleri yeniden yaşadıklarını dile getirdi.

"Menderes'in kıymetini bilmediler"

Murat Gökçe de ziyaret esnasında çok duygulandığını belirterek, "Müze hakikaten çok güzel. Eski yapılan eserleri gördüm. Adnan Menderes'in yaşamını canlandırmışlar onları gördük. Tarımda çok büyük gelişmelerin olduğunu gördüm. Çok duygulandım. Çünkü Menderes'in kıymetini bilmediler. Çok yazık oldu." dedi.

Çocuklarıyla müzeyi gezen Cemil İşler ise "Yıllarca kitaplarda okumuştum fakat böyle bir yeri gezince duygular daha bir canlanıyor. İki çocuğumu da getirdim. Ülkemizin nerelerden geldiğini onlara göstermek için getirdim. Burasının yapılmasından dolayı da çok mutluyuz ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.