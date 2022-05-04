Adres sordukları Mehmet Deniz'i öldürüp, 1 kişiyi bıçakladılar - Son Dakika
Üye Girişi

Adres sordukları Mehmet Deniz'i öldürüp, 1 kişiyi bıçakladılar

04.05.2022 16:45
Adres sordukları Mehmet Deniz'i öldürüp, 1 kişiyi bıçakladılar

KARAMAN'da, adres soran 3 kişiyle aralarında tartışma çıkan Mehmet Deniz Balcı (17) bıçaklanması sonucu yaşamını yitirdi, Barış Dikici (42) ise yaralandı.

KARAMAN'da, adres soran 3 kişiyle aralarında tartışma çıkan Mehmet Deniz Balcı (17) bıçaklanması sonucu yaşamını yitirdi, Barış Dikici (42) ise yaralandı. Kaçan 3 kişi, kısa sürede jandarma tarafından yakalandı.

Olay, gece Güneyyurt beldesinde meydana geldi. Barış Dikici ve Mehmet Deniz Balcı ile 2 arkadaşının yanına, yol kenarında araç içinde oturdukları sırada, 3 kişinin bulunduğu otomobil yanaştı. 3 kişi, Yukarıçağlar köyüne nasıl gidileceğini sordu. Bunun üzerine aralarında tartışma çıkan taraflar, araçlarından indi. Balcı ve Dikici, 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet Deniz Balcı, yaşamını yitirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barış Dikici de ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Karaman'daki hastaneye sevk edildi. Otomobille kaçan 3 kişi ise Başyayla ilçesi çıkışında jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  ?


Adres sordukları Mehmet Deniz'i öldürüp, 1 kişiyi bıçakladılar
Adres sordukları Mehmet Deniz'i öldürüp, 1 kişiyi bıçakladılar
Adres sordukları Mehmet Deniz'i öldürüp, 1 kişiyi bıçakladılar
YORUMLAR
500
Denizli'de jandarmanın bayramdaki denetimlerinde 401 sürücüye ceza kesildi Denizli'de jandarmanın bayramdaki denetimlerinde 401 sürücüye ceza kesildi Sivas'ta emniyet kemeri denetimi yapıldı Sivas'ta emniyet kemeri denetimi yapıldı

Mehmet Deniz, Jandarma, Karaman, Balcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adres sordukları Mehmet Deniz'i öldürüp, 1 kişiyi bıçakladılar - Son Dakika


Son Dakika
16:37 Fotoğraf çektirirken dengesini kaybeden genç adam denize düştü: 12 saattir aranıyor
16:10 Athena Tapınağı'nın bitişiğinde bar açıldı, giriş kapısı olarak kazı alanındaki tarihi kalıntılar kullanıldı!
16:07 Fransa bu skandalla çalkalanıyor: Kadın milletvekilinin iç çamaşırı faturası Macron'un başını yaktı
15:57 YouTuber Nurgül Türk'e Afrika'da kabileden taciz: Kaç kız kaç!
15:19 Antalya'da festivalde onlarca kişi ölümden döndü: Korku dolu anlar kamerada
15:08 Arkadaşını bacağından bıçakladı, linçten zor kurtuldu!
15:06 Babası açıkladı: Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen teğmenin görev süresinin bitimine sadece 1 gün kalmış
15:02 Kılıçdaroğlu'ndan karanlıkta bir haftanın belgeseli: 9 dakikalık videoyu sosyal medya hesabından paylaştı
14:54 Sığınmacı tartışması büyüyor! İçişleri'nden Prof. Bengi Başer'e ağır sözler: İnsanlığı utandıracak kadar cahil!
14:38 Valilik duyurdu: İstanbul'da kaç yabancı ikamet ediyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 16:57:15. #1.13#
SON DAKİKA: Adres sordukları Mehmet Deniz'i öldürüp, 1 kişiyi bıçakladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement