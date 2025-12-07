ADÜ Hastanesi Çocuk Nefrolojisi 26 Yıldır Hizmette

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü, 1998 yılından bu yana tam 26 yıldır bölgenin dört bir yanından gelen çocuk hastalara hizmet vermeyi sürdürürken, Çocuk Nefrolojisinde bölgesel merkez haline geldi.

Ege Bölgesi'nin tamamına yayılmış geniş hizmet ağıyla dikkat çeken Çocuk Nefrolojisi Bölümü, yalnızca Aydın'dan değil, çevre illerden gelen çocuk hastalara da umut oluyor. Bölümün yıllardır süren başarılı çalışmaları ADÜ Hastanesi'ni çocuk nefrolojisi alanında bölgenin önde gelen merkezlerinden biri haline getirdi. Prof. Dr. Ferah Sönmez tarafından temelleri atılan bölüm, bugün Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Yılmaz'ın koordinasyonunda geniş bir ekip ile çalışmalarına devam ediyor. Böbrek hastalıklarının tanı, tedavi ve takibinde uzmanlaşan bölümde doğumsal böbrek anomalilerinden idrar yolu enfeksiyonlarına, böbrek taşından kronik böbrek yetmezliğine kadar birçok hastalık için kapsamlı sağlık hizmeti veriliyor.

Hastanenin periton diyalizi ve hemodiyaliz üniteleri aktif şekilde çalışırken, böbrek nakli sonrası çocuk hastaların düzenli izlemleri de titizlikle yürütülürken ADÜ Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, "Çocuk Nefroloji Bölümü, Ege Bölgesi genelinde çocuk hastalara sunduğu geniş hizmet yelpazesi ile dikkat çekmekte ve Aydın ili dışındaki birçok ilden gelen hastalara da hizmet vermeye devam etmektedir. Hastanemizin bu başarılı çalışmaları, bölgenin Çocuk Nefrolojisi alanında önemli bir sağlık merkezi olmasını sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN