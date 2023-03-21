AFAD'a ait binadan alevler yükseldi! Evraklardan bazıları zarar gördü - Son Dakika
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AFAD'a ait binadan alevler yükseldi! Evraklardan bazıları zarar gördü

21.03.2023 17:36

AFAD'ın Çankaya'da bulunan ek binasında sabah saatlerinde çıkan yangın panik yarattı. Bazı evraklar yangında zarar görürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan AFAD'ın ek binasında dosyaların bulunduğu büroda saat 05.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 katlı binanın giriş katındaki yangını fark edenler, yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu. Haber verilmesiyle itfaiye de sevk edildi.

EVRAKLAR ZARAR GÖRDÜ

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle büroda bulanan evrakın bazıları zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada, "Bugün saat 05.00 sıralarında Başkanlığımızın tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıkmış, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülmüştür. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

YORUMLAR (3)
  • Memet Sogun: Gidici oldukları için elbette arkalarını temizlemeleri lazım var birşeyler ama Kemal abi afetmez Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
  • Ali KAPLAN: bu bina yeni yapıldı, yangın söndürme sistemi en son teknoloji kullanılarak yapıldı. sabotaj olabilir. Cevap Yaz 11 0 Yayından Kaldır
  • FATİH ARSLAN: ateş bacayı sarmış ???? Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: AFAD'a ait binadan alevler yükseldi! Evraklardan bazıları zarar gördü - Son Dakika
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