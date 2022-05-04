AFAD'ın gönüllü sayısı yarım milyonu aştı - Son Dakika
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AFAD'ın gönüllü sayısı yarım milyonu aştı

04.05.2022 17:10
AFAD'ın gönüllü sayısı yarım milyonu aştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, AFAD gönüllüsü sayısının 530 bine yükseldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, AFAD gönüllüsü sayısının 530 bine yükseldiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gönüllü olmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceği belirtildi.

Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan AFAD Başkanı Yunus Sezer, AFAD gönüllülerinin 2 yıldır sahada aktif görev aldığını belirterek şunları kaydetti:

"Elazığ ve İzmir depremlerinde, Vefa Sosyal Destek gruplarında, Giresun, Rize ve Artvin'deki sellerde görev aldılar. Son olarak Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki Batı Karadeniz selinde 700 AFAD gönüllüsü görev aldı. AFAD gönüllüleri bu süreçte çadır kurulumundan afetzedelerin ev ve iş yerlerinin selin getirdiği çamurdan temizlenmesine, ev eşyalarının taşınmasına, gıda ve su dağıtımına kadar pek çok görev üstlendi."

AFAD gönüllülerine, ülkeleri ve dünya adına aldıkları inisiyatif için teşekkür eden Sezer, 15 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşların e-Devlet'ten kolayca AFAD gönüllüsü olabileceğini hatırlattı.

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Elazığ, Artvin, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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